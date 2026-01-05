Fiamme dal camino distruggono il tetto di una casa a Netro FOTO

Un incendio divampato nella serata di ieri domenica 4 gennaio ha distrutto il tetto di una seconda casa situata nel territorio comunale di Netro, in frazione Colla. Le fiamme, partite da un camino, si sono rapidamente propagate alla copertura dell’edificio, causando gravi danni alla struttura.

All’interno dell’abitazione erano presenti alcune persone che, accortesi dell’incendio, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, supportate dai colleghi di Vercelli, che hanno operato a lungo per domare il rogo.

L’intervento è risultato particolarmente complesso anche a causa della zona impervia, raggiungibile tramite strada sterrata. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono iniziate intorno alle 20 di domenica e si sono protratte fino alle 5.30 di lunedì 5 gennaio.

Fortunatamente non si registrano feriti, né tra le persone né tra eventuali animali presenti. Il tetto è andato completamente distrutto e, a causa del rischio di crolli, i Vigili del Fuoco non sono potuti entrare all’interno dell’edificio.

È previsto per la mattinata di oggi un sopralluogo tecnico per valutare le condizioni strutturali della casa e i danni complessivi causati dall’incendio.