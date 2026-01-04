 / CRONACA

CRONACA | 04 gennaio 2026, 10:05

Allerta truffa: Attenzione alle chiamate con prefisso +351

Recentemente, è emersa una nuova truffa telefonica che sfrutta il prefisso internazionale +351, collegato al Portogallo. Se ricevi una chiamata da un numero con questo prefisso, fai attenzione: spesso si tratta di un tentativo di phishing mirato a rubare i tuoi dati personali.

Non solo: attenzione anche a una nuova ondata di messaggi SMS che invita a chiamare urgentemente un presunto ufficio GUP “Gestione Unica Prenotazione”. NON RICHIAMATE, si tratta di un numero a pagamento usato per frodi.

Una volta che la comunicazione si sposta su WhatsApp, i truffatori chiedono ulteriori informazioni personali, come documenti o dati bancari, mettendo a rischio la sicurezza delle tue informazioni.

Quindi, ecco qualche consiglio che danno gli esperti:

  • Ignora numeri sconosciuti: Se ricevi un messaggio o una chiamata da un numero che non conosci, non rispondere e blocca il contatto immediatamente.
  • Evita messaggi registrati: Non rispondere a chiamate con messaggi preregistrati che ti invitano a continuare la conversazione su altre piattaforme come WhatsApp. È molto probabile che si tratti di una truffa.
  • Non cliccare su link sospetti: Non interagire con link contenuti in messaggi non richiesti, poiché potrebbero condurti a siti fraudolenti.
  • Verifica le offerte di lavoro: Se ricevi un’offerta di lavoro inattesa, verifica la sua autenticità contattando direttamente l’azienda attraverso i suoi canali ufficiali.
  • Aggiorna il tuo software di sicurezza: Assicurati di avere un buon antivirus e di mantenerlo aggiornato per proteggerti da minacce informatiche.

Non fornire mai informazioni personali a contatti non verificati e segnala immediatamente queste chiamate come spam. La prudenza è essenziale per proteggerti da questi tentativi di frode.

s.zo.

