Allerta truffa: Attenzione alle chiamate con prefisso +351

Recentemente, è emersa una nuova truffa telefonica che sfrutta il prefisso internazionale +351, collegato al Portogallo. Se ricevi una chiamata da un numero con questo prefisso, fai attenzione: spesso si tratta di un tentativo di phishing mirato a rubare i tuoi dati personali.
Non solo: attenzione anche a una nuova ondata di messaggi SMS che invita a chiamare urgentemente un presunto ufficio GUP “Gestione Unica Prenotazione”. NON RICHIAMATE, si tratta di un numero a pagamento usato per frodi.
Una volta che la comunicazione si sposta su WhatsApp, i truffatori chiedono ulteriori informazioni personali, come documenti o dati bancari, mettendo a rischio la sicurezza delle tue informazioni.
Quindi, ecco qualche consiglio che danno gli esperti:
- Ignora numeri sconosciuti: Se ricevi un messaggio o una chiamata da un numero che non conosci, non rispondere e blocca il contatto immediatamente.
- Evita messaggi registrati: Non rispondere a chiamate con messaggi preregistrati che ti invitano a continuare la conversazione su altre piattaforme come WhatsApp. È molto probabile che si tratti di una truffa.
- Non cliccare su link sospetti: Non interagire con link contenuti in messaggi non richiesti, poiché potrebbero condurti a siti fraudolenti.
- Verifica le offerte di lavoro: Se ricevi un’offerta di lavoro inattesa, verifica la sua autenticità contattando direttamente l’azienda attraverso i suoi canali ufficiali.
- Aggiorna il tuo software di sicurezza: Assicurati di avere un buon antivirus e di mantenerlo aggiornato per proteggerti da minacce informatiche.
Non fornire mai informazioni personali a contatti non verificati e segnala immediatamente queste chiamate come spam. La prudenza è essenziale per proteggerti da questi tentativi di frode.