Anche a Piacenza Biella non riesce a invertire la rotta

Nemmeno la nona sinfonia suona bene per Pallacanestro Biella ed è un peccato perché la partita sembrava proprio alla portata del gruppo di Zanchi partita bene ma poi incappata nel solito black out nel primo quarto che di fatto ha condizionato la gara costringendo i lanieri a rincorrere i piacentini.

Il 7 a 3 iniziale che costringe l’allenatore dei padroni di casa a chiamare un immediato time out porta bene a Donzelli e soci (a proposito l’ennesimo ex che si trova Biella di fronte) che infilano un break mortifero. Il 23 a 12 del primo quarto costringe Biella a spendere energie supplementari per rincorrere gli avversari. Il meno dieci all’intervallo non fa intravedere positività e invece con pazienza e grazie alla coppia americana, che splendore questa sera Davis, porta Biella a soli tre punti dalla Bakery Piacenza.

L’ultimo quarto è una gara a chi sbaglia di più ma quando a 1.12 dalla fine Davis centra la retina del meno uno (68 – 67) si comincia a pensare di potersela giocare fino in fondo e invece Raivio è glaciale dalla media e subisce un fallo che converte che porta Piacenza sul più quattro che sancisce anche il punteggio finale. Biella rimanda l’appuntamento con la vittoria mentre Piacenza scava un solco di sei punti. Solo Orzinuovi rimane sul fondo con Biella a zero punti in classifica, la situazione è grave ma non disperata. Per Biella bene la coppia di americani e anche Vincini uscito anzitempo per falli. Bonacini Raivio e anche Donzelli i top scorer per i padroni di casa.

Bakery Piacenza-Edilnol Pallacanestro Biella 71-67

Parziali: 23-12, 43-33, 58-55.

Bakery Piacenza: Bonacini 18, Raivio 13, Donzelli 10, Morse 11, Sacchettini 2, Perin 5, Czumbel, Chinellato ne, Lucarelli 12, Carone ne, El Agbani ne. All.: Federico Campanella

Edilnol Pallacanestro Biella: Soviero 5, Hasbrouck 15, Pollone 4, Davis 23, Morgillo 2, Bianchi 2, Bertetti 3, Porfilio 4, Vincini 9, Infante. All.: Andrea Zanchi