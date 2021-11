La chermesse inizia sabato pomeriggio 13 novembre a Gallarate dove Sara Pivaro in solitaria è andata a prendersi un bel bronzo. Oggi, domenica 14 novembre, non contenta ci ha riprovato a Pont Saint Martin ed è riuscita a ripetersi pari pari, anche come punteggio. Qui erano presenti anche Eva Revera Mireille Baietto e Manuela Accotto e la squadra riunita ha preso l'oro.