Biella Rugby gioca in casa la prima partita di campionato contro Cus Genova

I gialloverdi esordiranno dopo oltre un anno di stop forzato, sul terreno di casa, opposti ai liguri del Cus Genova. L’ultimo confronto tra le due compagini risale al dicembre del 2019. Partita giocata allo Stadio Carlini e terminata 16-7 per gli uomini guidati dall’allora head coach Aldo Birchall.

È passato tanto tempo e tante cose sono cambiate. Sulla panchina gialloverde siede ora il tecnico Marco Porrino e anche il parco ha subito modifiche importanti. Facile immaginare cambiamenti di rilievo anche all’interno degli altri team del girone. Quanto ci sia di ‘nuovo’ al di fuori della Cittadella del Rugby di Biella, al momento rimane un’incognita.

Abbiamo visto Cus Genova giocare una sola partita, domenica scorsa sul campo dei Centurioni. Un full time pesante per i liguri, finiti ‘sotto’ 45-12. “Un risultato che non depone a nostro favore”, commenta Marco Porrino, “sicuramente verranno a Biella determinatissimi a porre rimedio allo scivolone nel quale sono incappati al primo turno. E l’attitudine di una squadra è sempre importante nell’impostazione di un match. Li ho visti giocare e mi sono reso conto che hanno una bella linea di trequarti, con giocatori importanti, dotati di gambe importanti, che se non ben contenuti, possono risultare dannosi per gli avversari. Di pregio anche il pack di mischia. Noi metteremo in campo la squadra che riterrò più competitiva per fare il nostro gioco, senza particolari valutazioni in merito a quello che proveranno a fare i nostri avversari. Ci sarà la giusta miscela tra giocatori esperti e nuovi che hanno dimostrato, durante gli incontri amichevoli, di portare alla squadra valore aggiunto. I ragazzi hanno tantissima voglia di giocare. Domenica è prevista una bella giornata, mi auguro di vedere tanta gente al campo a sostenerci”.

Kick off alle 15.30.

Per l’ingresso alla struttura è richiesto il Green Pass.

TUTTE LE ALTRE PARTITE GIALLOVERDI DEL WEEKEND

SERIE A FEMMINILE Domenica 24.10.21 Volvera vs Biella Rugby alle 12.30.

SERIE C 24.10.21 ad Aosta, Stade Valdotain vs Biella Rugby alle 15.30.

U17 23.10.21 Collegno vs Biella Rugby alle 15.30

U13 23.10.21 Festa del Rugby a Collegno con Collegno e Rivoli, dalle ore 10.

OLD 23.10.21 Biella Rugby vs Cus Torino alle 14.30.