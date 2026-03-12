TeamVolley non si ferma: dopo la capolista, arriva la seconda in classifica

Dalla capolista alla seconda in classifica del girone nazionale di Serie B2: il calendario non si semplifica di molto per il TeamVolley Lessona, che ospita – sabato alle 20.30 – le varesine del Volley Network’s . Altra avversaria di assoluto valore.

A presentare il match è il vice-allenatore Ivan TURCICH: «Incrociamo una squadra che è rimasta imbattuta per gran parte del girone d’andata. A casa loro avevamo fatto una discreta gara e - anche in quel caso - avremmo meritato almeno un punto. Si chiude intanto il trittico importante delle ultime settimane, in attesa poi di sfidare Rivarolo. Di sicuro è un match difficile, che ovviamente non sottovaluteremo: dovremo essere in grado di interpretarlo al meglio, senza pressioni e con tranquillità, cercando di infastidire le avversarie come accaduto a Moncalieri. Non sarebbe male diventare una sorta di outisider imprevedibile, la classica squadra che a volte può fare il colpaccio contro le big della girone. Dopotutto ce la siamo giocata alla pari contro la prima e ora dobbiamo metterci di nuovo alla prova, per cercare di racimolare altri punti».

Aggiunge il libero e capitano Sara FIZZOTTI: «Questa partita chiude la fase probabilmente più complicata del nostro calendario. Siamo ancora dispiaciute per sabato scorso, perché a Moncalieri siamo sempre rimaste sul pezzo, ma ripartiamo dal fatto che abbiamo dato del filo da torcere a un’avversaria che è in vetta alla classifica. Esprimendo pure il nostro miglior gioco, a tratti. Contro VN ci attende un’altra battaglia: all’andata avevamo giocato abbastanza bene ma senza strappare punti, e ora l’obiettivo deve essere proprio quello. Tante gare non sono purtroppo andate come avremmo voluto, ma la stagione non è ancora finita. Il focus è quello di affrontare al meglio ogni sfida, evitando di commettere gli errori del girone d’andata».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 14/3, ore 20.30 | Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Volley Network’s Satinox

Under18 – Fase regionale

Domenica 15/3, ore 16.30 | Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Hemaco Volley San Giacomo – GENERALI TEAMVOLLEY

Under12

Domenica 15/3, ore 10 | Palestra S.E. “M. Bertinetti” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – BIGMAT TEAMVOLLEY