13 marzo 2026

Valdilana, auto finisce fuori strada a Mosso

Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, dinamica in fase di accertamento.

Valdilana, auto finisce fuori strada a Mosso (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto poco prima delle 21 di ieri, 12 marzo, in località Mosso, nel comune di Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell'ordine. 

All'arrivo dei soccorsi, sembra che la persona alla guida fosse già uscita autonomamente dall'abitacolo. I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo mentre i militari dell'Arma hanno provveduto alla consueta raccolta dei rilievi. Presente anche il personale sanitario del 118. 

g. c.

