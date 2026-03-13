Biella, doppia aggressione in carcere: feriti due agenti

“Continuano a registrarsi gravi episodi di violenza ai danni del personale di Polizia Penitenziaria“. A dichiararlo è Antonio Napoli, segretario generale della UIL FP Polizia Penitenziaria del Piemonte che, agli organi di stampa locali, riporta quanto segue: “Nella giornata di ieri, presso la Casa Circondariale di Biella, si sono verificati non uno ma ben due episodi di aggressione nei confronti del personale in servizio. Situazioni di questo genere non sono più tollerabili”.

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 17.30, presso la semisezione B del primo piano. Un detenuto di origine straniera, contrario al rispetto delle regole previste dal regime chiuso, ha aggredito un agente di sezione. Al momento dell’apertura del cancello, effettuata per consentire al detenuto di accedere alla doccia, quest’ultimo ha sferrato violenti calci nel tentativo di colpire l’agente al volto. Il poliziotto, nel tentativo di proteggersi, è stato colpito all’avambraccio sinistro.

Dopo l’aggressione, il detenuto ha continuato a insultare ripetutamente l’agente, prima in lingua italiana e successivamente con espressioni non comprensibili. Il poliziotto è stato immediatamente visitato presso l’infermeria dell’istituto e successivamente trasportato al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. Solo dopo la mezzanotte è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

La notte è stata segnata da un secondo episodio di violenza. Intorno alle 3, un detenuto, per futili motivi, ha prima richiamato l’attenzione di un agente addetto al reparto isolamento e, una volta avvicinatosi, lo ha improvvisamente colpito con uno schiaffo al volto. Fortunatamente, per l’agente in servizio non si sono registrate conseguenze gravi.

“Per questo motivo chiederemo al Provveditore Regionale interventi urgenti e concreti a tutela dei lavoratori della Polizia Penitenziaria, che ogni giorno operano in condizioni sempre più difficili e con gravi carenze di organico e sicurezza - prosegue Napoli - Ai colleghi rimasti coinvolti nelle aggressioni rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione e la piena vicinanza dell’organizzazione sindacale”.