Trofeo Sci Sicuro: Campionato Regionale Children a Bielmonte, la classifica FOTO

La nevicata notturna ieri mercoledì 11 marzo non ha compromesso lo slalom gigante “Assicurazione Sci Sicuro” del campionato regionale per la categoria allievi, organizzato dallo sci club Oasi Zegna Bielmonte sulla pista Moncerchio.
Come sempre ringraziamo gli sponsor, gli atleti, gli allenatori, Icemont, i giudici, i guardiaporte, i cronometristi e quanti si sono prodigati per l’ottima riuscita della seconda giornata della manifestazione.
Domani gareggeranno i ragazzi (under 14 anni) nello slalom speciale “Trofeo Falpi”.