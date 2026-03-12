Biella Rugby torna in campo: trasferta a Reggio Emilia contro Valorugby

Dopo la lunga pausa dedicata al torneo internazionale Sei Nazioni, torna finalmente il Campionato Italiano Elite. Domenica 15 marzo Biella Rugby sarà impegnato in trasferta sul campo di Valorugby Emilia a Reggio Emilia, con calcio d’inizio fissato alle ore 14.30.

La pausa internazionale ha lasciato ricordi importanti anche per il rugby italiano. Allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale di rugby a 15 ha firmato una vittoria destinata a rimanere nella memoria degli appassionati superando l’Inghilterra, un successo che ha riportato entusiasmo e orgoglio attorno alla maglia azzurra.

Anche il massimo campionato italiano ha vissuto settimane movimentate. Come già annunciato, Rugby Colorno 1975 ha ufficializzato il proprio ritiro dal Campionato Italiano Elite 2025/2026, ridisegnando di fatto la parte bassa della classifica. Biella torna così ad occupare l’ultima posizione, ma con l’obiettivo dichiarato di risalire almeno di un gradino prima della fine della stagione. In ogni caso, la Federazione Italiana Rugby ha già stabilito che non ci saranno retrocessioni.

L’impegno che attende i gialloverdi non è dei più semplici. Valorugby è la squadra del momento: seconda in classifica e fresca vincitrice della Coppa Italia, conquistata proprio al Mirabello, superando in finale Petrarca Padova. Un successo che ha confermato il grande momento della formazione reggiana.

Nonostante la difficoltà della sfida, in casa Biella si guarda avanti con fiducia, come sottolinea l’head coach Alberto Benettin: “Dopo un mese di stop siamo tutti contenti di ripartire. È stata una pausa fin troppo lunga, ma per noi sempre attiva, nel senso che non abbiamo mai smesso di allenarci, seppur rallentando un po’ il ritmo nel primo periodo. Andiamo ad affrontare Valorugby, la squadra al momento più in forma del campionato, lo conferma anche la recente vittoria della Coppa Italia. Reggio, Petrarca, Rovigo sono tutte super squadre se confrontate a noi, per questo preferiamo focalizzarci sulla nostra squadra e cercare il miglioramento di partita in partita. Nelle settimane di stop abbiamo lavorato bene, adesso andiamo a vedere cosa succede”.

Un ritorno in campo consapevole della difficoltà della sfida, ma anche caratterizzato dalla voglia di continuare a costruire.