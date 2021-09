Buon test per Pallacanestro Biella, 92-80 contro Borgomanero (Credit: Laura Malvarosa/Pallacanestro Biella)

Biella – Borgomanero 92 - 80 (17 – 19; 26 – 14; 22 -25; 27 – 22)

Gli scrimmage servono a trovare la forma questo è il loro compito, qui non conta il risultato ma trovare le giuste intese, e così dopo la prima uscita contro i marpioni dell’Omegna (copy del coach Zanchi) oggi come sparring partner i giovani del Borgomanero, un debutto alla pari contro una squadra giovane veloce e con l’hobby del tiro da tre. Ne è nata una bella partita, certamente infarcita di errori da una parte e dall’altra, ma necessaria in questa prima parte della stagione.

Non si provano certo oggi gli schemi ne si trovano gli automatismi perfetti, ma sicuramente una crescita in cui comunque si sono viste cose buone: l’esperienza di Infante, la solita grinta di Bertetti, la difesa perfetta di Pollone, l’atletismo di Morgillo e la gestione della palla di Soviero. Il risultato depone a favore di Biella che ha giocato ancora senza i suoi americani, e che potrebbero essere della partita nei prossimi giorni. Tra otto giorni conta anche il risultato nel derby contro Casale ma quello che conta è essere pronti a ottobre e li si vedranno gli effetti della cura Zanchi, un maniaco dei particolari che ha dispensato consigli suggerimenti e richiami per tutti i 40 minuti del test match contro Borgomanero.