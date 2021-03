Casapinta: 3 percorsi e una panoramica a nuova vita grazie ai volontari

Giovedì 11 marzo, grazie ai soliti generosi volontari abitanti di Casapinta, si è completata la pulizia del sentiero lungolago delle piane di Casapinta, che da Fraz. Fantone scende appunto a bordo lago e poi lo costeggia per 700 mt. spettacolari sino alla piazzola di pesca n. 27 attrezzata con tanto di tavolino pik nik (le piazzole realizzate x la pesca sono ben 36). Il tutto gestito da Andrea Cerreia Varale (aggiudicatario del bando per la gestione della pesca indetto dal Consorzio di bonifica della baraggia Biellese e Vercellese, concessionario delle acque del bacino) anche lui ha collaborato alla pulizia dei sentieri.

"Questo è stato solamente l’ultimo atto di un lavoro di volontariato che ormai da un anno si protrae e che sicuramente avrà continuità contribuendo al ripristino, pulizia e successive manutenzioni dei sentieri del nostro Paese. Basta difatti un po’ di volontà e di impegno per valorizzare le nostre realà e renderle accoglienti e vivibili" riferisce il Vice Sindaco danilo Cavasin.

Nasce ad inizio 2020 su iniziativa appunto del Vice Sindaco insieme ad Angelo Zago e Fangazio Massimo, a cui si sono aggiunti altri volontari residenti, Roberto Rolando, Vanni Bonardi, Manuela Bonardi, Alessandro Mussolin, Gianluigi Consolandi, Loretta Agazzone, Piero Bassetti, Andrea Galazzo, Corrado Di Martina, Francesco Valisandro, Sportelli Gianfranco e Luca, Sara Masson F., Andrea Nardini, Renata Torello V., l’attività di un gruppo che ha ripristinato circa 15km di sentieri comunali, toccando tutte le frazioni e scendendo sino al lago delle piane (diga di Masserano ma il cui invaso è quasi completamente situato nel Comune di Casapinta).

A questo gruppo quest’anno si sono aggiunti alcuni componenti:

il gruppo amatoriale di MTB denominato THEAM DHAU ITALIA, che coinvolge molte persone portandole a fruire dei percorsi che in mtb si possono estendere dai sentieri di Casapinta a realtà confinanti come le rive rosse e la prevostura, spinti dall’intraprendenza di uno dei fondatori storici Armandino Benzio, appunto di Casapinta. Con alcuni di loro, dopo alcuni sopralluoghi, sono stati resi fruibili tratti di sentiero oltre che per escursionisti a piedi anche per MTB.



il Corpo della Forestale, coinvolto dall’Amm.ne comunale che ha già effettuato importanti interventi si pulizia piante cadute lungo i sentieri a causa dei temporali trascorsi. (Un grande grazie quindi al resp. Dott. Forestale Davide Altare ed alla squadra che ha operato con dovizia e precisone)

Andrea Cerreia Varale (Titolare della CVA MASSERANO LAKE Carpfishing, Bass and Italian Pike fishing), generoso e appassionato gestore del Lago dal 2013. che in questi anni con cura e passione ha ripulito e reso appetibile anche fuori dal biellese il lago, sia per la pesca che per il turismo.

UN GRANDE TEAM CHE HA PORTATO E STA PORTANDO A GRANDI SVILUPPI LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEL NS. PAESE.

I RISULTATI:

Si sono realizzati 3 percorsi ad anello ed un’escursione sino ad una collina a fine diga che offre un belvedere su tutto il lago.



- Percorso 1 – VERDE – CENETRO: da P.zza Centro si sale al Musciarin (madonnina Alpini) si scende verso il campo sportivo e si sbuca in via Bassetti (sotto ex scuole) si entra in fraz. Vesco e si prosegue fra boschi sino a fraz. Fantone che dopo averla attraversata ci porta di nuovo nei boschi per sbucare in Fraz. Bosco e ritornare alla P.zza del Centro. Per un totale di circa 5 km. per una durata di h 1:15. – vi è anche una variante di circa 2,5 km che aumenta il tempo di circa 30 minuti.



- Percorso 2 BLU - GIRO LAGO DA VESCO: dal parcheggio di Fraz. Vesco si prosegue fra boschi sino ad un trivio dal quale si scende verso il Monte Tabor, qui si va a sinistra costeggiando il lago con scorci selvaggi bellissimi sino alla P.zz 24 attrezzata con tavolino Pik-nik, dalla quale si risale verso fraz. Scalabrino, ma poco prima si segue l’indicazione x fraz. Vesco e passando vicino ad un antico lavatoio rimasto intatto si ritorna la parcheggio di partenza.

Per un totale di circa 2,70 km. per una durata di h 1:00.



- Percorso 3 – ROSSO - GIRO LAGO DA FANTONE: dal parcheggio di Fraz. Fantone si entra a sx nella strada sterrata che poi diventa stradino costeggiando alcuni frutteti, e proseguendo in discesa si arriva al guado di un piccolo ruscello, e a sx si inizia a costeggiare per mt. 700 il lago sino alla P.zz, 27 ampia, panoramica e con tav. pik-nik, da qui si risale per ampio sentiero sino ad incrociare il percorso 1 che poi riporta al parcheggio di Fraz. Fantone.

Per un totale di circa 3,10 km. per una durata di h 1:00.



- PUNTO PANORAMA: da Fraz. Campalvero o dal guado del percorso 3 ci si porta a costeggiare il sentiero a bordo CAVE di Masserano sino a raggiungere, per comodo carreggiata prima e per sentiero dopo, il punto Panoramico. Per un totale di circa 5 km. (x andata e ritorno) per una durata di h 1:30 sempre A.R.



I SENTIERI SONO GIA’ IN PARTE SEGNALATI CON FRECCE DIREZIONALI IN LOCO, ED IN FASE DI COMPLETAMENTO.

INOLTRE SUL SITO DELL’ENTE A GIORNI VERRANNO PUBBLICATI E QUINDI RESI DISPONIBILI I TRACCIATI IN GPX DEI PERCORSI NONCHE’ LE CARTINE IN JPG, CHE VERRANNO ANCHE DATE AL NEGOZIO DEL PAESE “LA BOTTEGA DI SIMONA”