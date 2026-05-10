Sport biellese unito: delegazione Arancioblu ospite della Biellese 1902

Sabato 9 maggio, una delegazione della prima squadra Arancioblu ha accolto con entusiasmo l’invito della dirigenza della Biellese 1902, impegnata nel primo turno dei playoff di Serie D contro il Varese.

La rappresentanza è stata ricevuta dalla società bianconera con tutti gli onori di casa ed è scesa in campo prima del fischio d’inizio per uno scambio di omaggi tra i due presidenti, gesto che ha simbolicamente unito due realtà di riferimento dello sport biellese.

Gli auguri reciproci, rivolti in vista dei rispettivi playoff e accomunati dall’obiettivo di inseguire un traguardo importante nei propri campionati, rappresentano un bel segnale per tutto il movimento sportivo cittadino e territoriale.

Gli esponenti societari e i ragazzi della Serie C hanno rivolto un sincero in bocca al lupo agli amici della Biellese 1902, ringraziando la società bianconera e contraccambiando l’invito a presenziare a Gara 1 dei playoff promozione.