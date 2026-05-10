Giornata Europea dei Parchi, visite in Burcina e Bessa

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore celebra la Giornata Europea dei Parchi (24 maggio) portando il pubblico a visitare le sue aree protette, nelle quattro province piemontesi di Novara, Vercelli, Biella e VCO, grazie alla guida dei suoi guardiaparco, che più di ogni altro sapranno raccontare storia, caratteristiche e aneddoti delle aree protette dell’Ente e dei loro abitanti.

Gli appuntamenti, tutti gratuiti, si terranno dal 16 al 31 maggio in sei diverse aree dell’Ente e con il titolo comune di “Settimana Europea dei Parchi”

L’iniziativa è parte del programma culturale dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore “Proteggiamo la natura con la cultura”.