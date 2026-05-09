L’educazione digitale a Cossato, focus su bullismo e cyberbullismo: ora un nuovo incontro

Di bullismo e cyberbullismo si è parlato nei due incontri rivolti alle giovani generazioni di Cossato e andati in scena tra ieri pomeriggio e questa mattina nella sala eventi di Villa Ranzoni. È stata l’occasione per riflettere su fenomeni di stretta attualità, come le aggressioni online e le estorsioni con immagini ed effetti emotivi, unito all’apprendimento di metodi di difesa pratici oltre che consigli di sicurezza. Dall’amministrazione comunale è giunto un sentito ringraziamento ai partecipanti e al formatore Graziano Tomarchio.

Ora, un nuovo evento di educazione digitale si staglia all’orizzonte: si parlerà, infatti, del “pensiero hacker”. Non solo tecnologia ma un nuovo modo di vedere un mondo sempre più in continuo mutamento. In un simile contesto, è opportuno saper riconoscere rischi, leggere i segnali, difendersi meglio e usare il digitale in modo più consapevole. L’incontro, gratuito e aperto ad ogni età, si terrà alle 17 di venerdì prossimo, 15 maggio, sempre nella sala eventi di Villa Ranzoni, a Cossato.