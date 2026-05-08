Scontro auto-moto a Cerreto Castello, ferito un uomo

Doppio sinistro stradale sulle strade del Biellese nella giornata di ieri, 7 maggio. A Cerreto Castello si è verificato uno scontro tra un’auto condotta da una donna e una moto con a bordo un uomo di 45 anni.

Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, subito soccorso e assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per la raccolta degli accertamenti di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

Diverse ore dopo, a Valdilana, è stato segnalato un altro incidente nella zona di Pratrivero. Presente il personale della Polizia Stradale, assieme ai Vigili del Fuoco e al personale medico.