Auto fuori strada tra Sostegno e Villa del Bosco

Incidente stradale autonomo sulla Provinciale che collega il comune di Villa del Bosco con l’abitato di Sostegno.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 8 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un’auto sarebbe finita fuori dalla carreggiata per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Inoltre, sembra che la persona alla guida fosse già fuori dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Presenti, infatti, i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, assieme ai Vigili del Fuoco di Biella, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo. Gli accertamenti di rito sono stati eseguiti dai militari dell’Arma per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.