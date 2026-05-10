Torna la CorriCossato, una delle classiche del podismo biellese

Torna una delle classiche del podismo biellese. Venerdì prossimo, 17 maggio, si terrà la CorriCossato, la camminata ludico motoria per le vie del paese, organizzata da Gli amici dello Sport di Cossato, assieme a Comune e ASD Splendor 1922.

Come da programma, le iscrizioni si svolgeranno in piazza Croce Rossa Italiana, a partire dalle 17.30, con partenza da piazza Chiesa alle 20 e arrivo previsto sempre in piazza CRI. In caso di maltempo, l’evento sportivo sarà rinviato al 22 maggio. Per i minorenni l’iscrizione è gratuita, per gli altri di 3 euro. Inoltre, sarà donata una maglietta ricordo della manifestazione ai primi 2mila iscritti.