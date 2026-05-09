Calcio, cambio in panchina alla Fulgor Chiavazzese: via Albertini, arriva Schiapparelli

La società Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo comunica di aver sollevato Giuseppe Albertini dall’incarico di allenatore. Dopo aver tentato di proseguire uniti nel delicato finale di stagione, si separano le strade con il tecnico biellese.

Le parole del presidente Gianni Fregonese riassumono brevemente la situazione: «Ringraziamo Giuseppe Albertini per il lavoro svolto con grande professionalità in ogni momento da quando è subentrato nella prima parte della stagione. Non c’erano più le condizioni per proseguire insieme e la società ha optato per sollevarlo dall’incarico». Allo stesso modo il direttore generale Vilmo Rosso ha rimarcato: «Abbiamo cercato di dare una scossa all’ambiente visto che nelle ultime partite i risultati non arrivavano. Anche io ringrazio mister Albertini per la professionalità massima messa ogni giorno».

La prima squadra è stata affidata a Marco Schiapparelli, che già ha guidato il gruppo contro il Lascaris nella 30ª giornata di campionato, in vista della sfida playout di domenica 17 maggio.