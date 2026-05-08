TeamVolley, ultimo giro di danza: trasferta a Bra

Ultimo turno nel girone nazionale di Serie B2, una partita carica di significati ed emozioni. Il TeamVolley Lessona chiude a Bra , sul campo delle "Libellule" fanalino di coda del girone: si gioca sabato alle 21. Il pensiero è proiettato al futuro, ma la volontà è di terminare in maniera positiva la stagione della prima squadra.

Il vice-allenatore Ivan Turcich presenta il match: «Siamo all'ultimo capitolo. È stato un campionato che comunque ha insegnato tanto, a tante persone. Una stagione non priva di difficoltà: aspiravamo ad arrivare più in alto in classifica, ma ci siamo dovuti confrontare con la verità inappellabile del campo. Rimane forse il rimpianto per qualche punto perso in maniera tecnicamente gratuita, che ci avrebbe permesso di ottenere piazzamenti e soddisfazioni migliori. Abbiamo comunque apprezzato tanti esordi in prima squadra e, nel complesso e per quanto mi riguarda, reputo positivo quest’anno. Penso che l'unico obiettivo per sabato sia la vittoria piena - anche considerando il distacco di punti che ci separa da Bra - per poter chiudere con un sorriso. Sono certo che questo sia il pensiero comune e tutte le nostre ragazze faranno il possibile, per poi darci un simbolico "arrivederci" al prossimo campionato.».

La centrale Giulia Bonini: «Oltre ad essere l'ultima di campionato, si tratterà anche di una delle trasferte più lunghe. La motivazione c'è, senza dubbio: vogliamo riscattare la partita contro Gorla, in cui non siamo riuscite a salutare i nostri tifosi con una vittoria. Quello è l'obiettivo, senza se e senza ma. Sarà ovviamente particolare e doppiamente importante, non solo perché si tratta della gara che chiude la stagione ma anche perché sarà l'ultima della mia carriera da giocatrice. Devo ammettere che provo un pizzico di tensione, proprio per quel motivo. Le emozioni non mancheranno: speriamo siano il più possibile belle. Cercheremo di divertirci e scendere in campo serene, per tirare fuori il nostro meglio».