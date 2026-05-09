Quaregna Cerreto, nuovo asfalto e semaforo intelligente su via Marconi: lavori da 260 mila euro

La Giunta comunale di Quaregna Cerreto ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per un intervento di manutenzione straordinaria lungo via Marconi, strada provinciale 213, con lavori che interesseranno il rifacimento dell’asfalto e la realizzazione di un nuovo impianto semaforico intelligente.

L’opera nasce dalla necessità di intervenire su un tratto stradale che negli anni è stato interessato da numerosi lavori di ripristino e che ora necessita di un rifacimento complessivo del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso.

Tra gli interventi previsti figura anche la regolamentazione dell’incrocio tra via Marconi, via Pascoli e via Raffaello, dove sarà installato un sistema semaforico intelligente con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e gestire in maniera più efficiente il traffico.

La decisione arriva dopo le segnalazioni presentate dai cittadini e una serie di sopralluoghi effettuati dall’amministrazione comunale per individuare le situazioni più critiche della viabilità locale.

L’investimento complessivo previsto ammonta a 260.210 euro e sarà finanziato con fondi propri del Comune già stanziati nel bilancio di previsione 2026-2028.