Lessona, al via la riconversione dell’ex municipio di Crosa in asilo nido

Nuova vita per l’ex municipio di Crosa a Lessona: il Comune in questi giorni ha affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l’intervento di riconversione dell’edificio, che sarà trasformato in asilo nido con annesso studio medico.

L’incarico del progetto, del valore complessivo di 400mila euro inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e finanziato con fondi PNRR, è stato conferito ad un professionista di Vercelli. L’amministrazione comunale ha motivato il ricorso a professionalità esterne con la necessità di garantire competenze tecniche specialistiche in materia di impiantistica ed efficientamento energetico, non disponibili all’interno dell’ente, "occorrerà avvalersi di professionalità esterne, stante la limitatezza delle risorse umane interne", si legge nella determina di affidamento dei lavori.

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a 24.107,20 euro, ed è stato impegnato sul bilancio comunale nell’ambito degli investimenti per la riqualificazione dell’edificio destinato a servizi per l’infanzia.

Il progetto è regolato dall’“accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” firmato ad agosto 2025 tra il Comune di Lessona e il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di recuperare strutture dismesse e destinarle a servizi sociali e sanitari per la comunità.