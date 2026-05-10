Espera si presenta al Biella Jazz Club, un omaggio a Esperanza Spalding

Martedì 12 maggio, alle 21.30, sale sul palco del Biella Jazz Club per la prima volta la cantante varesina Leyla Martinenghi con il nuovo progetto "Espera", un omaggio creativo ad Esperanza Spalding tra ritmiche d'impatto e dialoghi melodici la bellezza della speranza negli arrangiamenti di Leyla Martinenghi.

La formazione è composta da musicisti di grido, presenti in altre formazioni che si sono già esibite a Palazzo Ferrero, Tarcisio Olgiati al sax, Diego Albini al pianoforte, Michele Tacchi al basso, Sebastiano Sempio alle percussioni e Massimiliano Salina alla batteria. L’iniziativa nasce da una profonda rilettura dell'album "Esperanza" della celebre contrabbassista e cantante Esperanza Spalding, evolvendosi in una dimensione artistica originale e curata in ogni dettaglio sonoro.

Il titolo del progetto non è casuale: Espera evoca l’attesa che porta con sé una speranza positiva. È proprio la bellezza che scaturisce da questo sentimento a guidare l’intero percorso narrativo e musicale, trasformando la speranza in materia sonora vibrante e concreta. Il progetto si distingue per una ritmica d'impatto e coesa, su cui si innestano i raffinati ricami melodici della voce che dialoga intensamente con il sax.

Dopo il fortunato debutto avvenuto nel 2021 sul prestigioso palco della Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, "Espera" continua a incantare per la sua capacità di fondere rigore esecutivo e libertà espressiva. Gli arrangiamenti, scritti appositamente da Leyla Martinenghi, esaltano le doti dei musicisti coinvolti, creando un'atmosfera sospesa tra jazz contemporaneo e ricerca timbrica.

Per martedì 19 maggio è atteso il “crooner” Claudio Borroni con il suo progetto Standard Songbook. I concerti del Biella Jazz Club sono sostenuti da Fondazione CR Biella e Fondazione CRT, dagli sponsor Menabrea, Lauretana, Botalla Formaggi, Acqua e Farina, Libreria Giovannacci, Filrus.