Mongrando diventa sempre più un comune cardioprotetto, in arrivo nuovi defibrillatori e corsi BLSD-DAE

“La sicurezza di una comunità passa anche dalla prevenzione e dalla formazione. Dopo la posa dei nuovi DAE sul territorio comunale, Mongrando compie un altro passo importante verso un paese sempre più pronto a salvare vite”. A parlare l’amministrazione comunale sui propri canali social che annuncia l’installazione a breve di nuovi defibrillatori nell’area polivalente di Curanuova e nell’area della chiesa di San Lorenzo, oltre a quello già operativo in piazza del Municipio.

“Per questo il Comune promuove il corso BLSD-DAE, aperto a tutti, con l’obiettivo di imparare le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore – si legge nella nota - Sapere cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza”.

Le date disponibili sono il 16 e 30 maggio, dalle 13.30 alle 17.30, nel salone della Biblioteca Comunale di Mongrando. L’attestato sarà valido su tutto il territorio europeo. “Invitiamo cittadini, associazioni, volontari, commercianti e sportivi a partecipare per costruire insieme una comunità più sicura, preparata e solidale – conclude l’amministrazione – Per informazioni si può contattare il numero 015.666262”.