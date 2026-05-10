Passeggiate di Primavera, ultimo appuntamento a Vigliano: tappa anche alla sequoia monumentale di Chiavazza

Giunge al termine il ciclo delle Escursioni di Primavera con la quarta e ultima passeggiata in programma per sabato prossimo, 16 maggio. Un'occasione finale per immergersi nelle bellezze naturali del nostro territorio con un suggestivo percorso collinare.

L'escursione, condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, porterà a scoprire il collegamento tra Vigliano e Chiavazza, toccando la splendida cornice della Malpenga. Un itinerario che unisce natura e paesaggio antropico, offrendo scorci panoramici e angoli di verde inaspettati a pochi passi dalla città. Il percorso sarà impreziosito dal passaggio presso la maestosa sequoia monumentale di Chiavazza, un autentico gigante della natura che svetta nel paesaggio locale, permettendo di ammirare da vicino uno degli esemplari botanici più rari e affascinanti del territorio.

La camminata si svolge a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica. Il ritrovo (che sarà comunicato telefonicamente al momento dell’iscrizione) sarà alle 9, seguita poi dalla partenza alle 9.30. Il rientro è previsto tra le 12.30 e le 13. La giornata si concluderà con un piccolo ristoro per tutti i partecipanti.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita ma i posti, per ragioni organizzative sono limitati. Per informazioni: 340/2551225.

