Sagliano, il Comune incontra i cittadini: focus sulla nuova raccolta rifiuti

“La raccolta differenziata funziona meglio quando tutta la comunità è informata”. Con queste parole, l’amministrazione comunale di Sagliano Micca invita tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica dedicata ai chiarimenti sulla raccolta rifiuti.

L’appuntamento è per martedì 12 maggio, alle 21, al Centro Polivalente “Luigi Varnero”, in piazza Pietro Micca, a Sagliano. Sarà un’occasione importante per chiarire dubbi e modalità di conferimento, conoscere meglio il servizio di raccolta e confrontarsi direttamente e contribuire a migliorare il paese.