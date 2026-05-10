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Valle Cervo | 10 maggio 2026, 08:50

Sagliano, il Comune incontra i cittadini: focus sulla nuova raccolta rifiuti

Sagliano, il Comune incontra i cittadini: focus sulla nuova raccolta rifiuti

Sagliano, il Comune incontra i cittadini: focus sulla nuova raccolta rifiuti

“La raccolta differenziata funziona meglio quando tutta la comunità è informata”. Con queste parole, l’amministrazione comunale di Sagliano Micca invita tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica dedicata ai chiarimenti sulla raccolta rifiuti. 

L’appuntamento è per martedì 12 maggio, alle 21, al Centro Polivalente “Luigi Varnero”, in piazza Pietro Micca, a Sagliano. Sarà un’occasione importante per chiarire dubbi e modalità di conferimento, conoscere meglio il servizio di raccolta e confrontarsi direttamente e contribuire a migliorare il paese.

g. c.

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