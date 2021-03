Biella - Ancora l'ex Boglietti nel mirino dei vandali. Svuotati gli estintori a polvere. Individuati 4 minori

La classica "bravata" che può costare caro agli esecutori materiali dell'atto vandalico. Nel pomeriggio di sabato, ultime ore di libertà prima della "zona rossa" una ventina circa di ragazzini, probabilmente tutti minorenni, hanno pensato bene di danneggiare il parcheggio ex Boglietti ora chiamato della Funicolare.

Svuotati tutti gli estintori a polvere presenti nel piano di mezzo. Una coltre di polvere bianca ha coperto buona parte del cemento. All'arrivo delle pattuglie della Squadra volante della Polizia c'è stato il fuggi fuggi generale, tranne quattro bloccati dagli agenti, due residenti in città due nei paesi limitrofi.

Ed è proprio a questi ultimi che, per ora, è scattata la sanzione per aver violato le norme anti covid. Ora però non è finita. Dai poliziotti verranno visionate tutte le immagini registrate delle telecamere di video sorveglianza, presenti in zona, per identificare gli autori materiali del gesto vandalico.