Ex Boglietti ancora chiuso: riapertura il 19 luglio

"Al momento non è ancora possibile procedere con la rimozione delle transenne all’ingresso – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Cristiano Franceschini, intervenendo per fare chiarezza sull’origine del ritardo –. I lavori di ripristino dell’impianto antincendio, indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini, avranno inizio il 17 luglio e si protrarranno per circa due giorni. Salvo imprevisti, la riapertura è prevista per il 19 luglio».

Franceschini precisa: "È importante sottolineare che i ritardi non sono in alcun modo imputabili all’amministrazione comunale, ma esclusivamente all’operatore economico incaricato della pratica, il quale ha lasciato ferma la documentazione per ben 24 giorni senza fornire alcuna risposta, nonostante i solleciti ripetuti da parte degli uffici competenti. Gli atti erano stati trasmessi dall’amministrazione il 9 giugno, ma la comunicazione risolutiva è pervenuta soltanto il 3 luglio. A seguito di tale riscontro si è reso necessario procedere con l’acquisto dei materiali necessari alla riparazione, la cui consegna è prevista entro due settimane, in linea con le indicazioni fornite dall’azienda incaricata".

"In qualità di assessore e, ancor prima, di cittadino di questa comunità – conclude Franceschini – esprimo profondo rammarico e irritazione per l’accaduto. Ho seguito la vicenda con costante attenzione, ma vi sono passaggi amministrativi vincolanti che non possono essere aggirati. Comprendo il disagio vissuto dai cittadini e me ne scuso sinceramente. Garantisco che manterrò alta la vigilanza affinché situazioni analoghe non si ripetano in futuro”.