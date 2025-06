Biella, parcheggio ex Boglietti ancora chiuso, Franceschini: “Danni gravi, riapertura solo quando l’impianto sarà sicuro” FOTO

Resta ancora chiuso, e senza una data certa di riapertura, il parcheggio multipiano ex Boglietti di Biella. Lo scorso 7 giugno, un’auto ha accidentalmente urtato un idrante, provocando una copiosa fuoriuscita d’acqua che ha svuotato completamente i serbatoi antincendio della struttura. Sul posto erano intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza. Da allora, il silos è inutilizzabile e il disagio tra chi lo utilizza abitualmente cresce ogni giorno di più.

Il Comune conosce il problema e sta lavorando alla riapertura, ma i tempi restano incerti. “Purtroppo i danni sono stati rilevanti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Cristiano Franceschini –. Ci stiamo confrontando con la compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente e stiamo verificando eventuali danni alle pompe. Finché l’impianto antincendio non sarà pienamente operativo, non potremo riaprire. Posso però assicurare ai cittadini che faremo tutto il possibile per metterlo loro a disposizione nel più breve tempo possibile, ci siamo interessati fin dal primo momento alla questione”.

Nel frattempo, cresce il malumore tra chi utilizza abitualmente il parcheggio, soprattutto lavoratori del centro città, costretti ora a cercare alternative spesso costose. “Lavoro in centro e parcheggiare altrove è diventato un incubo – racconta una lettrice –. L’ex Boglietti era una soluzione pratica e conveniente. Ora l’unica alternativa sono i parcheggi a pagamento, con tariffe che arrivano fino a 1,50 euro l’ora. È un salasso quotidiano”.

Anche un altro cittadino, esasperato, denuncia la situazione con toni amari: “Dal mattino dell’8 giugno il parcheggio è chiuso, e sono andati persi 450 posti. Non è crollata una diga, né c’è stato un terremoto: possibile che ci voglia così tanto per sistemare un impianto antincendio?”

"Nessuno se ne sta più interessando - scrive un'altra lettrice -. In Comune ci hanno detto che non è ancora neanche in previsione una riapertura e se si vuole di sollecitare via mail (cosa che abbiamo già fatto). Ci sono circa 500 posti auto non utilizzabili nel silos".

Il parcheggio era stato inaugurato sabato 5 maggio 2018 con l'amministrazione Cavicchioli, dopo un lungo iter cominciato nella legislatura precedente, con il finanziamento ottenuto tra le opere del piano integrato di sviluppo urbano (il cosiddetto Pisu), e passato attraverso avversità come il fallimento dell'impresa appaltatrice. L'autosilos, realizzato nell'area dell'ex fabbrica tessile Boglietti, offre 450 posti auto, 280 dei quali al coperto. Tre sono i piani ricavati nel capannone, che è stato “svuotato” mantenendo la vecchia facciata sul fronte esterno. L'ultimo è sulla terrazza che si affaccia sulla collina del Piazzo. L'accesso e l'uscita sono su via Sebastiano Ferrero.