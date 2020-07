Appello di Angela Micheletti: "Mio marito è morto da due mesi ed è ancora a Bengasi. Riportatelo a casa"

"Oltre al dolore della sua perdita si aggiunge anche quello di non poterlo seppellire cristianamente e andare a trovarlo al cimitero di Roasio Curavecchia". Un'altra storia di un "quasi" biellese all'estero, con problemi di rimpatrio. Solo che in questo caso Alain Onesti, 67 anni residente a Roasio appena fuori dai confini della nostra provincia, con cittadinanza francese, è morto all'ospedale di Bengasi in Libia il 17 maggio scorso. Da allora il corpo è stato posizionato in una cella frigorifera in attesa dei permessi per rientrare in Italia.

"Non l'ho più visto dai primi di dicembre quando è partito per il sud della Libia a seguito di un'offerta di lavoro -racconta la moglie Angela Micheletti-. E' stato il primo Natale in 40 anni che non abbiamo trascorso insieme. Alain ha deciso di non rientrare a marzo a seguito dell'emergenza Covid. E' così rimasto bloccato a Bengasi ed è morto là dopo tre giorni di ricovero ospedaliero, il 17 maggio".

L'uomo ha vissuto in Italia, a Roasio dove è residente, negli ultimi due anni, fino a dicembre poi la chiamata lavorativa dalla Libia, la partenza e il non ritorno. "lo vedevo tutte le settimane tramite video chiamate -continua Angela- fino a quel giovedì 15 maggio quando la linea internet non ce lo ha permesso. L'ho sentito solo al telefono e mi aveva detto di non stare bene. Trascorsi pochi giorni poi mi hanno avvista della sua morte. Un cancro lo ha portato via".

A quel punto la famiglia Onesti, molto conosciuta nella zona, con la consorte Angela insieme ai due figli Aline e Olivier, insieme ad alcuni conoscenti si sono mossi subito alla ricerca disperata di riportare a casa il marito, il papà, l'amico. "Alain è residente a Roasio -prosegue Angela Micheletti- anche se ha il passaporto francese. Non ce la facciamo più, abbiamo scritto all'ambasciata d'oltralpe e italiana. Possibile che mio marito dopo quasi due mesi neanche in cassa da morto qualcuno sia riuscito a riportarlo a casa?". La disperazione di una famiglia che vorrebbe riabbracciare il proprio marito e papà defunto, è indescrivibile. Vero anche che l'ambasciata italiana nulla può fare nel caso specifico perchè Alain Onesti è sì residente in Italia ma con passaporto francese.

"Non capiamo più nulla -dice ancora la donna-. Mi hanno detto che finchè non aprono gli aeroporti in Europa, non ci si possa muovere. Mi dicono di stare tranquilla ma come si fa in queste circostanze? Non riusciamo a sapere la verità. E poi ci dicono che la salma non sia possibile trasportarla da Bengasi a Tripoli per la guerra in corso tra i due fronti, che sono in attesa della traduzione e dei fogli originali dell'impresa funebre. Un caos pazzesco. La Croazia ha mandato un aereo per riportare i connazionali a casa, possibile che qualcuno non riesca per Alain?".

Dalla Farnesina ci hanno riferito che hanno presente la situazione di Alain Onesti e che la parte burocratica italiana è stata svolta ma ora spetta ai colleghi francesi terminare. La parte logistica non aiuta sicuramente perchè il trasporto del defunto da Bengasi a Tripoli è sicuramente complicato per via della guerra in corso, così come al momento non esistono voli commerciali in partenza dalla Libia.