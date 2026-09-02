Wine Classic Raid 2026, oltre 300 chilometri tra colline e vigneti dell’Alto Piemonte

È stato presentato nella Sala consiliare del Comune di Romagnano Sesia il programma del Wine Classic Raid 2026 (WCR26), evento dedicato ai veicoli classici con vocazione Adventure e alla navigazione off-road, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre nelle province di Novara e Vercelli.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di unire la passione per il fuoristrada storico, la precisione nella navigazione e la scoperta delle ricchezze culturali ed enogastronomiche locali. Il WCR26 si ispira ai grandi raid classici internazionali e propone un format che affianca la componente tecnica alla conoscenza del territorio.

Il percorso è pensato sia per equipaggi qualificati nella guida in ambienti Adventure sia per gli appassionati che intendono utilizzare il proprio mezzo storico non come un semplice cimelio, ma come un patrimonio da vivere e con cui esplorare l’ambiente naturale.

Il tracciato si svilupperà per oltre 300 chilometri, tra strade asfaltate panoramiche e tratti sterrati. Attraversando paesaggi prealpini, colline vitivinicole e pianure risicole tra Novara e Vercelli, il raid porterà gli equipaggi alla scoperta dell’Alto Piemonte.

«I grandi raid d’epoca nascono dalla voglia di esplorare. Con il WCR26 vogliamo offrire agli equipaggi non solo un banco di prova tecnico con 15 prove di precisione, ma una storia da vivere e raccontare, dove ogni tappa rappresenta un incontro con le eccellenze umane e gastronomiche del nostro territorio», spiega il comitato organizzatore.

Il Wine Classic Raid ha ottenuto il patrocinio di 16 Comuni delle province di Novara e Vercelli, oltre al sostegno di sponsor privati. Nel corso delle due giornate il convoglio farà tappa in luoghi legati alla tradizione locale, alternando le prove di precisione a momenti di convivialità, degustazioni gastronomiche e incontri con le comunità.

Il programma entrerà nel vivo sabato 5 settembre con le verifiche tecniche e la partenza della prima tappa. Sono previste le prove dalla TC 1 alla TC 5, seguite dall’arrivo di tappa e dal riordino presso lo stabilimento Nobili SpA di Suno, dove la famiglia Nobili presenterà la propria collezione di veicoli storici e iconici.

Domenica 6 settembre sarà la volta della seconda tappa, con le prove dalla TC 6 alla TC 15, il transito nei borghi collinari e il riordino con degustazioni gastronomiche del territorio presso La Biandrina di Carpignano Sesia. A seguire si terranno la cerimonia di arrivo e le premiazioni finali.

Complessivamente il programma comprende 15 prove di precisione e 17 trasferimenti di navigazione. Sono ammessi veicoli storici e classici allestiti o predisposti per il fuoristrada e in regola con il Codice della Strada. La sede di partenza sarà Romagnano Sesia.

La cittadinanza e gli appassionati potranno seguire il passaggio dei veicoli lungo le tappe e nei riordini previsti nei principali Comuni patrocinatori.

Questa versione, rispetto alla precedente, è più adatta alla pubblicazione: ho eliminato espressioni come «esperienza immersiva», «valorizzazione del territorio» ripetuta più volte e altre formule dal taglio promozionale, mantenendo però integralmente i dati e il significato del comunicato.