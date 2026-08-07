Rally Regione Piemonte, Alessandro Colombo firma un altro podio con Biella Motor Team

Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo il fine settimana della scuderia Biella Motor Team, impegnata ad Alba sulle selettive strade del Rally Regione Piemonte. L’appuntamento, valido con coefficiente 1,5 per la Coppa Rally di Zona 1, si è disputato in abbinamento alla gara principale del Campionato Italiano Assoluto. I portacolori del sodalizio biellese si sono distinti lungo le prove speciali albesi, ottenendo risultati importanti anche in ottica campionato.

A guidare la formazione della scuderia è stato Massimo Lombardi che, affiancato per la prima volta dall’esperto navigatore Alberto Pincin sulla Peugeot 208 GT Line di classe Rally4, ha conquistato il terzo posto di categoria e la dodicesima posizione nella classifica generale, raccogliendo punti preziosi per la graduatoria della CRZ1.

Risultato di rilievo anche per l’equipaggio formato da Alessandro Colombo e Giuliano Santi, al volante della Renault Clio RS Line di classe Rally5. Il duo ha ottenuto la seconda piazza di categoria e il sedicesimo posto assoluto, confermando la propria competitività ai vertici della classe.

Nella classe N2, Stefano Mazzola e Vincenzo Torricelli hanno portato al traguardo la Peugeot 106 S16, chiudendo al quarto posto di categoria e al 43° della graduatoria assoluta, al termine di una gara regolare e costante.

Prova completata con successo anche dalla navigatrice Viviana Previato, impegnata alle note di Romina Saracco sulla Renault Clio Sport di classe R3. L’equipaggio ha concluso al 52° posto della classifica generale, al quarto di categoria e al terzo nella graduatoria femminile.

I punti conquistati sulle strade cuneesi rafforzano la posizione dei piloti e dei navigatori della Biella Motor Team nella Coppa Rally di Zona 1 e premiano il lavoro svolto dalla scuderia in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.