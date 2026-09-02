Festa patronale ad Arro: tre giorni di sport, musica e buon cibo

Arro si prepara alla Festa Patronale 2026, in calendario da giovedì 3 a sabato 5 settembre. Tre giornate dedicate alla gastronomia, allo sport e alla musica, organizzate dalla Pro Loco Amici di Arro con il patrocinio del Comune di Salussola.
Si comincia giovedì 3 settembre con panissa, grigliata di carne, fritto di pesce e lumache in umido con polenta. Alle 19 prenderà il via il 17° Giro delle Risaie, corsa podistica non competitiva, mentre dalle 22 sarà protagonista l’Orchestra Franco Bagutti.
La festa proseguirà venerdì 4 settembre con le stesse proposte gastronomiche della prima giornata. Dalle 22 spazio al Live Dance Show dei Non Plus Ultra, seguito dal dj set di DJ Pizza.
Chiusura sabato 5 settembre, quando saranno serviti panissa, grigliata di carne, lumache in umido con polenta e rane fritte. Dalle 22 inizierà il Darsena Party, seguito dal dj set con Ciuky Dj.
Durante tutte e tre le serate sarà attivo anche il cocktail bar. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie alla disponibilità di un padiglione coperto.
Per maggiori informazioni