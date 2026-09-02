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Festa patronale ad Arro: tre giorni di sport, musica e buon cibo - Foto dell'edizione 2025
Festa patronale ad Arro: tre giorni di sport, musica e buon cibo
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EVENTI | 02 settembre 2026, 10:20

Festa patronale ad Arro: tre giorni di sport, musica e buon cibo

Da giovedì 3 a sabato 5 settembre torna l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco Amici di Arro: in programma specialità gastronomiche, il Giro delle Risaie e musica dal vivo

Festa patronale ad Arro: tre giorni di sport, musica e buon cibo - Foto dell'edizione 2025

Festa patronale ad Arro: tre giorni di sport, musica e buon cibo - Foto dell'edizione 2025

Arro si prepara alla Festa Patronale 2026, in calendario da giovedì 3 a sabato 5 settembre. Tre giornate dedicate alla gastronomia, allo sport e alla musica, organizzate dalla Pro Loco Amici di Arro con il patrocinio del Comune di Salussola.

Si comincia giovedì 3 settembre con panissa, grigliata di carne, fritto di pesce e lumache in umido con polenta. Alle 19 prenderà il via il 17° Giro delle Risaie, corsa podistica non competitiva, mentre dalle 22 sarà protagonista l’Orchestra Franco Bagutti.

La festa proseguirà venerdì 4 settembre con le stesse proposte gastronomiche della prima giornata. Dalle 22 spazio al Live Dance Show dei Non Plus Ultra, seguito dal dj set di DJ Pizza.

Chiusura sabato 5 settembre, quando saranno serviti panissa, grigliata di carne, lumache in umido con polenta e rane fritte. Dalle 22 inizierà il Darsena Party, seguito dal dj set con Ciuky Dj.

Durante tutte e tre le serate sarà attivo anche il cocktail bar. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie alla disponibilità di un padiglione coperto.

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