Rally città di Torino e Mille Miglia per gli equipaggi Rally & co

Riparte dopo la pausa estiva la stagione agonistica con due storici appuntamenti nel calendario rally , il citta di Torino giunto alla 41° edizione ed il Mille miglia in provincia di Brescia che di edizioni ne conta ben 49. Tre equipaggi ed un navigatore griffati Rally & co partiranno da Cirié (citta di torino) sabato 5 settembre per affrontare la prima prova speciale mentre domenica 6 settembre percorreranno 6 prove tra cui la Pratiglione e la Borgiallo (sulle quali transito' anche il rally della lana negli anni 90) con un totale di 68 km cronometrati. Con la renault clio williams di classe N3 partiranno Michele Griffa e Paolo Ciscato mentre sulla consueta Mini cooper s Racing start plus al via Massimiliano Di Martino con il figlio Emanuele alle note; Luca Zerbetto e Riccardo Cairati parteciperanno alla gara piemontese su di una renault clio rally5 , stessa vettura sulla quale il super navigatore Giuliano Santi (Rally & co) affianchera' Alessandro Colombo. A Brescia per il rally mille miglia gara valida per il campionato italiano rally challlenger la scuderia biellese si presenta con Andrea Fersini e Carmelo Cappello sulla loro mini cooper rs plus; 8 le prove speciali per un totale di 116 km tra cui la Marmentino di oltre 17 km
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