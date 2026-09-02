Festa del Monviso, la Lega Biella a Pian del Re nel ricordo di Umberto Bossi

La Lega di Biella invita militanti, sostenitori e simpatizzanti a partecipare alla Festa del Monviso, in programma sabato 5 settembre alle 10 a Pian del Re (Crissolo). L'edizione di quest'anno sarà un appuntamento dal forte valore simbolico, in quanto ricorre il trentennale dalla prima, storica salita al Monviso del 13 settembre 1996.

Sarà anche il momento del ricordo commosso di Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo scorso: il fondatore, l’ideatore visionario e l’anima di questa grande manifestazione.

Un appuntamento che, nella tradizione della Lega, rappresenta soprattutto un momento di incontro e confronto politico, nel quale ribadire valori che da sempre caratterizzano il movimento: autonomia, libertà, identità, sicurezza, difesa dei territori e rapporto diretto con le comunità locali. Tutti parlano di montagna, la Lega la vive e la valorizza.

Il Monviso e il Piemonte rappresentano il contesto nel quale riaffermare una convinzione politica precisa: le decisioni che riguardano i cittadini devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini stessi. È il principio dell'autonomia e della responsabilità dei territori, una battaglia storica della Lega che continua ad avere un ruolo centrale nell'azione politica del movimento. Proprio grazie al lavoro del ministro per le Riforme e l’Autonomia Roberto Calderoli, del segretario nazionale e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e dell'assessore regionale all'Autonomia Enrico Bussalino, si sta concretizzando la riforma dell'Autonomia differenziata.

La Festa del Monviso sarà quindi anche un'occasione per ritrovarsi, discutere delle principali questioni politiche e rafforzare il legame tra amministratori, militanti, sostenitori e giovani provenienti dai diversi territori piemontesi. Ritrovarsi in un luogo simbolo per guardare avanti con determinazione, mantenendo ben salde le radici e la consapevolezza di quello che è l'obiettivo della Lega.

Per poter partecipare e organizzare il trasferimento a Pian del Re si può contattare la segretaria organizzativa ai numeri 3356275590 oppure 3384074823.