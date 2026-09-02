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Dodici cavalli salvati dalla denutrizione: trasferiti nella struttura di Angera (VA)
Dodici cavalli salvati dalla denutrizione: trasferiti nella struttura di Angera (VA)
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Animalerie | 02 settembre 2026, 08:30

Dodici cavalli salvati dalla denutrizione: trasferiti nella struttura di Angera (VA)

Gli animali, trovati in gravi condizioni di denutrizione nel territorio astigiano, sono stati trasferiti nella struttura guidata da Nicole Berlusconi. Avviata una raccolta fondi per sostenerne il recupero

Dodici cavalli salvati dalla denutrizione: trasferiti nella struttura di Angera (VA)

Dodici cavalli salvati dalla denutrizione: trasferiti nella struttura di Angera (VA)

Dodici cavalli in condizioni di grave denutrizione sono stati sequestrati a Bubbio, in provincia di Asti, e affidati in custodia giudiziaria alla Fondazione Islander ETS, che nei giorni scorsi ha provveduto al loro recupero e al trasferimento nella propria struttura di Angera. A presiedere la Fondazione è Nicole Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi.

La situazione era stata segnalata alle autorità dalla stessa Fondazione nel mese di agosto, dopo aver ricevuto informazioni e documentazione sulle condizioni degli animali.

A seguito degli accertamenti effettuati dalle autorità competenti, è stato disposto il sequestro dei cavalli e il loro affidamento alla Fondazione. Al momento del recupero, i dodici equidi presentavano una forte denutrizione, con evidente perdita di massa corporea e muscolare e, in alcuni casi, problemi ai piedi tali da richiedere interventi e cure specifiche.

Gli animali saranno ora sottoposti a percorsi individuali di valutazione e recupero che comprenderanno, in base alle esigenze di ciascun esemplare, visite veterinarie, accertamenti diagnostici, programmi alimentari graduali e specifici, pareggi, terapie e gli altri trattamenti necessari.

«Il sequestro non rappresenta la conclusione di un intervento, ma l’inizio della parte più impegnativa: il recupero. Oggi abbiamo dodici cavalli di cui siamo responsabili e il nostro obiettivo è restituire a ciascuno di loro condizioni di salute, benessere e dignità. Serviranno tempo, cure e importanti risorse economiche, ma faremo tutto ciò che sarà necessario per rimetterli nelle condizioni psico-fisiche ottimali», dichiara Nicole Berlusconi, presidente di Fondazione Islander ETS.

Nella nota, la Fondazione rivolge inoltre «un particolare ringraziamento ai Carabinieri Forestali di Asti e all’ASL di competenza per l’intervento e per l’attività svolta a tutela degli animali. La collaborazione tra autorità, servizi veterinari e realtà concretamente impegnate sul territorio è fondamentale per riuscire a intervenire nelle situazioni di grave difficoltà e garantire agli animali una possibilità concreta di recupero. La Fondazione ringrazia, inoltre, il team di Fercavalli Trasporti, che ancora una volta è stato al nostro fianco con grande disponibilità e professionalità».

Raccolta fondi e adozioni a distanza

Per sostenere le spese necessarie al recupero dei dodici cavalli, Fondazione Islander ETS ha avviato una raccolta fondi straordinaria. Sarà inoltre possibile adottare a distanza uno degli animali, contribuendo al mantenimento, alle cure veterinarie e al percorso di recupero.

Nei prossimi giorni la Fondazione presenterà singolarmente i dodici cavalli attraverso i propri canali, raccontandone le condizioni iniziali e documentando nel tempo i progressi compiuti.

«Dodici cavalli non sono un numero: sono dodici vite che oggi hanno finalmente la possibilità di ricominciare».

Fondazione Islander ETS

Fondazione Islander ETS opera per la tutela e il benessere degli equidi, intervenendo in situazioni di maltrattamento, incuria e abbandono, collaborando con le autorità nelle attività di recupero e assumendo, quando disposto, la custodia giudiziaria degli animali.

La Fondazione si occupa del recupero fisico e comportamentale dei cavalli e, quando possibile e compatibilmente con la loro situazione giuridica, del successivo percorso verso una nuova sistemazione.

Per sostenere il recupero dei dodici cavalli è possibile contribuire attraverso la raccolta fondi sul sito www.progettoislander.it oppure aderire alle adozioni a distanza scrivendo all'indirizzo adozioni@progettoislander.it.

Dalla Redazione di VareseNoi, G. Ch.

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