Dodici cavalli salvati dalla denutrizione: trasferiti nella struttura di Angera (VA)

Dodici cavalli in condizioni di grave denutrizione sono stati sequestrati a Bubbio, in provincia di Asti, e affidati in custodia giudiziaria alla Fondazione Islander ETS, che nei giorni scorsi ha provveduto al loro recupero e al trasferimento nella propria struttura di Angera. A presiedere la Fondazione è Nicole Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi.

La situazione era stata segnalata alle autorità dalla stessa Fondazione nel mese di agosto, dopo aver ricevuto informazioni e documentazione sulle condizioni degli animali.

A seguito degli accertamenti effettuati dalle autorità competenti, è stato disposto il sequestro dei cavalli e il loro affidamento alla Fondazione. Al momento del recupero, i dodici equidi presentavano una forte denutrizione, con evidente perdita di massa corporea e muscolare e, in alcuni casi, problemi ai piedi tali da richiedere interventi e cure specifiche.

Gli animali saranno ora sottoposti a percorsi individuali di valutazione e recupero che comprenderanno, in base alle esigenze di ciascun esemplare, visite veterinarie, accertamenti diagnostici, programmi alimentari graduali e specifici, pareggi, terapie e gli altri trattamenti necessari.

«Il sequestro non rappresenta la conclusione di un intervento, ma l’inizio della parte più impegnativa: il recupero. Oggi abbiamo dodici cavalli di cui siamo responsabili e il nostro obiettivo è restituire a ciascuno di loro condizioni di salute, benessere e dignità. Serviranno tempo, cure e importanti risorse economiche, ma faremo tutto ciò che sarà necessario per rimetterli nelle condizioni psico-fisiche ottimali», dichiara Nicole Berlusconi, presidente di Fondazione Islander ETS.

Nella nota, la Fondazione rivolge inoltre «un particolare ringraziamento ai Carabinieri Forestali di Asti e all’ASL di competenza per l’intervento e per l’attività svolta a tutela degli animali. La collaborazione tra autorità, servizi veterinari e realtà concretamente impegnate sul territorio è fondamentale per riuscire a intervenire nelle situazioni di grave difficoltà e garantire agli animali una possibilità concreta di recupero. La Fondazione ringrazia, inoltre, il team di Fercavalli Trasporti, che ancora una volta è stato al nostro fianco con grande disponibilità e professionalità».

Raccolta fondi e adozioni a distanza

Per sostenere le spese necessarie al recupero dei dodici cavalli, Fondazione Islander ETS ha avviato una raccolta fondi straordinaria. Sarà inoltre possibile adottare a distanza uno degli animali, contribuendo al mantenimento, alle cure veterinarie e al percorso di recupero.

Nei prossimi giorni la Fondazione presenterà singolarmente i dodici cavalli attraverso i propri canali, raccontandone le condizioni iniziali e documentando nel tempo i progressi compiuti.

«Dodici cavalli non sono un numero: sono dodici vite che oggi hanno finalmente la possibilità di ricominciare».

Fondazione Islander ETS

Fondazione Islander ETS opera per la tutela e il benessere degli equidi, intervenendo in situazioni di maltrattamento, incuria e abbandono, collaborando con le autorità nelle attività di recupero e assumendo, quando disposto, la custodia giudiziaria degli animali.

La Fondazione si occupa del recupero fisico e comportamentale dei cavalli e, quando possibile e compatibilmente con la loro situazione giuridica, del successivo percorso verso una nuova sistemazione.

Per sostenere il recupero dei dodici cavalli è possibile contribuire attraverso la raccolta fondi sul sito www.progettoislander.it oppure aderire alle adozioni a distanza scrivendo all'indirizzo adozioni@progettoislander.it.