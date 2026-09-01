Made in Filo: torna a Filo66 la collezione di tessuti che esalta la filiera

Torna alla 66a edizione di Filo l’atteso appuntamento con “Made in Filo”, la collezione di tessuti ideata e realizzata da Filo con un obiettivo di mostrare al pubblico dei visitatori di Filo le potenzialità di sviluppo dei materiali esposti alla fiera.

“Made in Filo”, giunta alla quarta edizione, è un’iniziativa unica nel panorama delle fiere internazionali e per metterla in pratica Filo si è assunta il compito non semplice di “andare essa stessa in produzione”. Il risultato è una collezione di tessuti ottenuti a partire dai materiali forniti dagli espositori, nella quale trovano una particolare sottolineatura gli aspetti tecnici, sia dei filati utilizzati, sia delle lavorazioni a cui si è fatto ricorso.

Il progetto coinvolge insieme a Filo gli espositori e diverse aziende partner. In questa edizione, lavora sulle tre anime di “Botanica”, il tema delle proposte sviluppo prodotto di Filo66, disponibile per la visione su www.filo.it. Per “Spontanea” sono stati utilizzati filati molto semplici, ma che danno uno spirito più naturale al tessuto. “Espansa” rappresenta il concetto di giardino all'italiana, con armature ed effetti molto minuti. “Ibridata” dà spazio alla fantasia, con jacquard molto strutturati e con filati molto più tecnici.

La collezione di tessuti “Made in Filo” sarà esposta alla 66a edizione di Filo in un’area appositamente riservata alla ricerca e all’innovazione. Una prima anteprima si può vedere in questo breve video di presentazione https://filo.it/made-in-filo-la-collezione-di-tessuti-che-esalta-la-filiera/

La 66a edizione di Filo si svolge il 15 e 16 settembre 2026 a Fiera Milano Rho Padiglione 24.