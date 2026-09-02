4 giorni di festa a Vigliano per la parrocchia di Santa Maria Assunta

Inizierà domani, giovedì 3 settembre, la festa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel comune di Vigliano Biellese.

Si comincia con la giornata dei ragazzi nei locali dell’oratorio a partire dalle 7.30. In serata, alle 20.30, saranno proiettate le immagini dell’estate nel chiostro.

L’indomani, invece, il pomeriggio sarà dedicato agli anziani, con ritrovo alle 15 in chiesa per il Santo Rosario, la Santa Messa e il rito dell’unzione dei malati. Poi sarà il turno di un piacevole rinfresco in oratorio. Alle 21 è previsto l’incontro di preghiera, con testimonianze dell’esperienza estiva da parte dei giovani.

Sabato 5, alle 17.30, ci sarà l’apertura della sagra del dolce, a cui seguirà la Santa Messa delle 18 e il concerto delle 21.15 dal titolo “I poeti della canzone italiana”, con canzoni di Dalla, De Gregori, Cocciante, Gaber, Battisti e Modugno. Per chi volesse dalle 9 si potrà portare in parrocchia alcune specialità, come torte, biscotti, marmellate e tutto quello che si vuole creare amorevolmente a favore dell’oratorio, dove resterà in funzione la cucina dalle 19 per la cena conclusiva.

Infine, domenica 6 santa messa solenne in piazza della chiesa, con aperitivo e pranzo finale nel chiostro vicino. Infine, alle 19.15, avrà luogo l’estrazione della lotteria parrocchiale.