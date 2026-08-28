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Motori | 28 agosto 2026, 15:03

Anche a Vercelli piloti di linea, con Aeroclub Biella

Anche a Vercelli piloti di linea, con Aeroclub Biella

Anche a Vercelli piloti di linea, con Aeroclub Biella

Una bella notizia di collaborazione nel mondo del volo: Aec “Marilla Rigazio” di Vercelli, scuola di volo per piloti privati, ha stretto una convenzione con Aec  Biella,  qualificata invece per la formazione di piloti commerciali e di linea.

Le due scuole di volo, certificate da ENAC a livello europeo, si uniscono per le rispettive competenze al fine di rispondere alle sempre maggiori richieste nazionali e internazionali di formazione di giovani piloti.

La sede operativa è lo storico aeroporto Carlo Del Prete a Vercelli, nato nel 1928, da cui sono partiti raid internazionali incredibili per gli aerei di quel tempo; aeroporto che dunque sarà in grado di effettuare formazione per ogni licenza di volo.

Questo risultato è stato possibile grazie alla consolidata collaborazione tra i presidenti dei due aeroclub: Massimo Zaniboni a Biella e Pietro Bacchi a Vercelli, ma anche al ricambio nei vertici tecnici di Aeroclub Biella: i nuovi dirigenti sono ora Antonio Camilot, AM (Accountable Manager) e il comandante Giuseppe Lentini, pilota di linea, HT (direttore della scuola)

Questo rinnovamento vuole portare nuovo interesse ed entusiasmo, oltre alla consueta professionalità nata da 25 anni di esperienza nella didattica.

Paolo Mander

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