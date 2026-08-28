Anche a Vercelli piloti di linea, con Aeroclub Biella

Una bella notizia di collaborazione nel mondo del volo: Aec “Marilla Rigazio” di Vercelli, scuola di volo per piloti privati, ha stretto una convenzione con Aec Biella, qualificata invece per la formazione di piloti commerciali e di linea.

Le due scuole di volo, certificate da ENAC a livello europeo, si uniscono per le rispettive competenze al fine di rispondere alle sempre maggiori richieste nazionali e internazionali di formazione di giovani piloti.

La sede operativa è lo storico aeroporto Carlo Del Prete a Vercelli, nato nel 1928, da cui sono partiti raid internazionali incredibili per gli aerei di quel tempo; aeroporto che dunque sarà in grado di effettuare formazione per ogni licenza di volo.

Questo risultato è stato possibile grazie alla consolidata collaborazione tra i presidenti dei due aeroclub: Massimo Zaniboni a Biella e Pietro Bacchi a Vercelli, ma anche al ricambio nei vertici tecnici di Aeroclub Biella: i nuovi dirigenti sono ora Antonio Camilot, AM (Accountable Manager) e il comandante Giuseppe Lentini, pilota di linea, HT (direttore della scuola)

Questo rinnovamento vuole portare nuovo interesse ed entusiasmo, oltre alla consueta professionalità nata da 25 anni di esperienza nella didattica.