A settembre torna il Biella Motor Day

Si rinnova anche quest'anno il connubio vincente tra motori, passione per le quattro ruote e valorizzazione del patrimonio paesaggistico del territorio con la quarta edizione del Biella Motor Day. La kermesse dinamica (senza rilevazioni cronometriche) per supercar organizzata dalla scuderia Biella Motor Team è in programma per domenica 13 settembre.

Dopo il grande riscontro di pubblico e partecipanti registrato negli anni passati, l'evento si ripropone come una vera e propria vetrina itinerante capace di unire l'eleganza delle supercar e il fascino delle vetture sportive alla scoperta delle bellezze naturali e dei borghi storici del Biellese. Le iscrizioni sono aperte dal 3 agosto e si chiuderanno lunedì 7 settembre, con i moduli di adesione scaricabili dal sito della scuderia piemontese.

La giornata prenderà il via al mattino da Biella, con il ritrovo dei partecipanti fissato per le 8 presso Piazzale Casalegno per le verifiche e gli accrediti. A seguire, gli equipaggi si sposteranno all'Agorà Palace Hotel per la colazione di benvenuto, a cui faranno seguito il briefing tecnico delle 8.40 e l'allineamento delle vetture. Alle 9.15 la partenza della prima auto per la tappa mattutina.

L'itinerario si snoderà lungo un percorso ad alto valore panoramico, toccando numerosi Comuni e borghi del territorio biellese per poi fare tappa intorno alle 10.30 in Piazza Martiri a Borgosesia per un aperitivo conviviale. La prima frazione si concluderà verso le 12.30 con la sosta pranzo presso l'Agriturismo La Quercia a Roasio. La seconda parte della giornata prenderà il via alle 13.45, portando nuovamente i partecipanti attraverso i suggestivi scorci della provincia fino a Biella, con l’arrivo previsto per le 15 sempre nel Piazzale Casalegno.

Per gli equipaggi provenienti da fuori provincia è prevista la possibilità di pernottare presso strutture ricettive convenzionate. Per ulteriori dettagli sul percorso, sui moduli di partecipazione o sugli aspetti logistici, è possibile consultare il sito ufficiale www.biellamotorteam.it oppure si può contattare la segreteria chiamando il numero 335.6683943 o inviando una mail all'indirizzo segreteria@biellamotorteam.it.