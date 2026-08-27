A Veglio torna la gara unica del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada

Veglio (BI), 26 agosto 2026 – Sulla falsariga di quanto avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 il Campionato Italiano Velocità Fuoristrada sarà assegnato al termine della gara unica che sarà ospitata nel fine settimana del 5 e 6 settembre sul Circuito Bernardo Seletto a Veglio, in provincia di Biella. Organizzata da Veglio 4x4 col patrocinio dell’Automobile Club Biella, la manifestazione si svilupperà non solo sul piano tecnico e agonistico grazie alla concomitanza con eventi collaterali che non mancheranno di fare da attrazione per il pubblico.

Il programma di gara del 40° Trofeo Veglio 4x4 – 8° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari, oltre a quelle di sabato e domenica, interesserà anche la giornata di venerdì 4 settembre, data in cui dalle 16.30 alle 19 si terrà la prima parte delle verifiche sportive e tecniche; le stesse proseguiranno dalle 9 alle 11.30 del sabato. Terminato il briefing del direttore di gara prenderanno il via le sessioni di prove libere e alle 14 verrà dato lo start della prima delle due prove speciali del sabato; tre quelle previste la domenica per un totale di cinque impegni contro il cronometro. Una volta terminata la prima giornata di gara sarà già ora di premiazioni come previsto dal programma: oggetto della cerimonia, l’assegnazione del Memorial Bernardo Seletto effettuata durante la tradizionale cena conviviale.

I motori torneranno ad accendersi alle 9.45 della domenica con la partenza della terza prova speciale; alle 13 scatterà la quarta e, a seguire, la quinta ed ultima. Ultima fase del programma ufficiale, sarà data dalla premiazione finale prevista per le 17.

Tutto lascia quindi presagire che nel primo fine settimana di settembre Veglio sarà meta di tanti piloti che si giocheranno il Tricolore, ai quali aggiungeranno quelli in gara secondo la “formula FIF”. Nella prima categoria, oltre alle vetture preparate, saranno in gara i prototipi e quelle della tipologia “side by side” con classifica separata. Il tutto avverrà nel contesto del Veglio Summer Party 2026, evento nel quale spicca la celebre Sagra della Picanha con altri eventi a fare da contorno in un fine settimana votato allo sport e alla convivialità.