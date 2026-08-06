Camatti Moto celebra 50 anni di passione su due ruote: mezzo secolo di esperienza al servizio dei motociclisti biellesi FOTO

Cinquant'anni di motori, passione e professionalità. Un traguardo importante che racconta una storia fatta di competenza, sacrificio e fiducia costruita giorno dopo giorno insieme ai motociclisti del territorio.

Camatti Moto, storica realtà di Biella Chiavazza, festeggia il suo 50° anniversario confermandosi uno dei punti di riferimento per chi vive la moto non solo come mezzo di trasporto, ma come autentica passione.

Tutto ebbe inizio nel 1976 grazie all'intuizione di Maurizio Camatti, che decise di trasformare il proprio amore per la meccanica in un'attività destinata a diventare un simbolo per intere generazioni di motociclisti biellesi. Oggi quella stessa passione continua grazie alla gestione della famiglia Camatti, che ha saputo evolversi senza mai perdere i valori che l'hanno resa conosciuta e apprezzata.

Nella storica sede di via Milano 54, a Biella Chiavazza, l'officina è oggi Centro Assistenza Autorizzato Honda, sinonimo di qualità certificata, aggiornamento tecnico costante e utilizzo esclusivo di ricambi originali per gli interventi dedicati ai veicoli della casa giapponese. Accanto all'assistenza Honda, Camatti Moto offre un servizio completo di manutenzione e riparazione multimarca, tagliandi, diagnosi, restauri e preparazione di motociclette di ogni tipologia, dalle più moderne ai modelli d'epoca.

Ma in questi cinquant'anni è cambiato molto anche il mercato. Alla storica attività di officina si sono aggiunti la vendita di moto nuove e usate, il conto vendita, le soluzioni di finanziamento e la consulenza personalizzata, con l'obiettivo di accompagnare ogni cliente prima, durante e dopo l'acquisto. Ciò che invece non è mai cambiato è il rapporto umano. Da Camatti Moto ogni cliente viene accolto con la stessa disponibilità e la stessa attenzione che hanno caratterizzato l'attività fin dal primo giorno. Un valore che, insieme alla competenza tecnica, ha permesso all'azienda di conquistare la fiducia di migliaia di motociclisti provenienti non solo dal Biellese ma anche dalle province vicine.

Il cinquantesimo anniversario rappresenta quindi molto più di una ricorrenza: è il riconoscimento di un percorso costruito con serietà, lavoro e dedizione, guardando sempre avanti senza dimenticare le proprie radici. Per celebrare questo importante traguardo, Camatti Moto rinnova il proprio impegno a offrire un servizio sempre più qualificato, continuando a investire nella formazione, nelle tecnologie e nell'assistenza, perché ogni motociclista possa vivere la strada in totale sicurezza e con il piacere che solo una moto perfettamente preparata sa regalare.

Camatti Moto vi aspetta a Biella Chiavazza, in via Milano 54, per scoprire le ultime novità del mondo moto, i servizi dell'officina autorizzata Honda e tutta l'esperienza maturata in cinquant'anni di storia. Cinquant'anni di passione. Cinquant'anni di fiducia. Cinquant'anni vissuti sempre… in sella.

Per maggiori informazioni: Camatti Moto