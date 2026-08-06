Waterfestival 2026: a Viverone si assegnano l'Europeo di Formula 2 e il Mondiale di Formula 4

Il Lago di Viverone è pronto ad accogliere ancora una volta la grande motonautica internazionale. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto torna il Waterfestival - Gran Premio di Viverone, organizzato dal Rainbow Team in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica e con il contributo della Regione Piemonte, appuntamento ormai diventato un punto di riferimento del calendario europeo della disciplina.

L'edizione 2026 vedrà assegnare in prova unica il Campionato Europeo di Formula 2, che porterà sul lago alcuni tra i migliori piloti del continente chiamati a contendersi il titolo su un circuito considerato tra i più tecnici e selettivi del panorama internazionale. Per il Rainbow Team sarà anche l'occasione per celebrare l'esordio stagionale nella categoria del casalese Oleg Bocca, classe 2003, cresciuto nella scuderia piemontese dopo le importanti esperienze maturate nel Campionato Mondiale di Formula 4. La presenza di un pilota italiano, piemontese e portacolori del Rainbow Team nella massima categoria europea rappresenta infatti un motivo di particolare orgoglio per la società organizzatrice e per tutto il territorio.

Grande attesa anche per il Campionato Mondiale di Formula 4, altra competizione di punta del fine settimana, che vedrà sfidarsi alcuni dei migliori giovani talenti internazionali. Tra i protagonisti ci sarà nuovamente Alia Abdulsalam, portacolori del Team Mubadala e prima donna degli Emirati Arabi Uniti a competere in un campionato mondiale di motonautica, al secondo anno consecutivo sulle acque di Viverone.

Spazio, come da tradizione, anche ai giovani con il Campionato Italiano di Formula Junior Élite, categoria propedeutica con imbarcazioni monocarena. A rappresentare la scuderia di Casale Monferrato saranno Gaia Genova e il monferrino Pietro Grotto, giovani piloti cresciuti nel vivaio della scuderia casalese e pronti a misurarsi con i migliori talenti italiani.

«Anche quest'anno il Waterfestival riunirà a Viverone alcuni dei migliori piloti del panorama internazionale, confermando il valore di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la motonautica europea – spiegano Fabrizio Bocca, già campione del mondo di Formula 1 H2O e Team Principal, ed Elisa Manzetta Bocca, Team Manager del Rainbow Team - L'esordio di Oleg Bocca in Formula 2 è motivo di grande orgoglio per la scuderia e per tutto il movimento. Durante la tappa piemontese verranno inoltre assegnati due titoli di assoluto rilievo. Vedere piloti affermati e ragazzi che provano a seguirne le orme è per noi una grande emozione. Siamo felici che la splendida cornice del Lago di Viverone possa ancora una volta racchiudere tutte queste storie restituendo un’esperienza irripetibile ai tanti visitatori e appassionati che scelgono di passare il weekend godendosi lo spettacolo della matonautica».