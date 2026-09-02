A Sordevolo un fine settimana tra cultura, musica e condivisione con la Festa di San Grato

Nella serata di sabato 5 e nella giornata di domenica 6 settembre, Sordevolo sarà animata dalla Festa di San Grato, che porterà musica, allegria e spirito di condivisione in uno dei luoghi più panoramici del Biellese.

L’evento avrà inizio sabato sera, alle 21, con un concerto jazz a ingresso libero, tenuto dai Stardust Quartet del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. La festa proseguirà il giorno successivo, domenica 6, con la Santa Messa alle 11, seguita dal pranzo previsto per le 12.30. In quest’occasione sarà possibile assaggiare un piatto unico che proporrà i sapori tipici del territorio biellese. In alternativa al classico menù, per i più piccoli è disponibile il menù bambino.

Per informazioni e prenotazioni per la partecipazione al pranzo, contattare il 338 996 1082 (Virginia). Inoltre, per chi fosse interessato, a soli 15 minuti a piedi da San Grato, sarà possibile visitare la casa museo di Placido Castaldi, effettuando la prenotazione al numero 349 324 4026 (Cecilia).

La Festa di San Grato sarà pertanto occasione di immergersi in un clima rilassante e suggestivo, accompagnati da una musica coinvolgente, dalla cultura e dai sapori dei piatti tipici del territorio biellese.