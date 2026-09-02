È stato perso venerdì scorso, al Maxigross di Biella, un portafoglio rettangolare in pelle, color marrone con dentro la tessera del supermercato intestata agli Alpini di Andorno Micca e 120 euro appartenenti sempre agli Alpini di Andorno Micca. Chiunque l’abbia trovato contatti il numero 351.6612767.
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Perduto un portafoglio a Biella, è degli Alpini di Andorno Micca
È stato perso venerdì scorso, al Maxigross di Biella, un portafoglio rettangolare in pelle, color...