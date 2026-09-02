mercoledì 02 settembre
Perduto un portafoglio a Biella, è degli Alpini di Andorno Micca
Perduto un portafoglio a Biella, è degli Alpini di Andorno Micca
Leggi le ultime di: ALPINI
 / ALPINI

ALPINI | 02 settembre 2026, 11:40

Perduto un portafoglio a Biella, è degli Alpini di Andorno Micca

Perduto un portafoglio a Biella, è degli Alpini di Andorno Micca

Perduto un portafoglio a Biella, è degli Alpini di Andorno Micca

È stato perso venerdì scorso, al Maxigross di Biella, un portafoglio rettangolare in pelle, color marrone con dentro la tessera del supermercato intestata agli Alpini di Andorno Micca e 120 euro appartenenti sempre agli Alpini di Andorno Micca. Chiunque l’abbia trovato contatti il numero 351.6612767.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore