mercoledì 02 settembre
A Cossato il concerto della Fanfara della Polizia di Stato in ricordo di Francesco Cusano FOTO e VIDEO
A Cossato il concerto della Fanfara della Polizia di Stato in ricordo di Francesco Cusano FOTO e VIDEO
Leggi le ultime di: Cossato e Cossatese
 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 02 settembre 2026, 10:00

A Cossato il concerto della Fanfara della Polizia di Stato in ricordo di Francesco Cusano FOTO e VIDEO

L’evento rientra nelle celebrazioni istituzionali del 50° anniversario della scomparsa.

A Cossato il concerto della Fanfara della Polizia di Stato in ricordo di Francesco Cusano FOTO e VIDEO

A Cossato il concerto della Fanfara della Polizia di Stato in ricordo di Francesco Cusano FOTO e VIDEO

Cossato rende omaggio alla figura di Francesco Cusano con un concerto nel giorno del 50° anniversario della sua scomparsa. 

L’evento, inserito nelle celebrazioni istituzionali organizzate dalla Questura di Biella, ha visto nella serata di ieri, 1° settembre, la partecipazione di un gran numero di cittadini, autorità civili e militari, sindaci del territorio e rappresentanti di associazioni per il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, particolarmente apprezzato e applaudito da tutti. 

Prima dello spettacolo, si sono alternati gli interventi del sindaco Enrico Moggio, assieme al questore Delia Bucarelli, il prefetto Elena Scalfaro e al parlamentare Andrea Delmastro volti a ricordare la tragica vicenda del vicequestore aggiunto della Polizia, Medaglia d’Oro al Valore Civile, assassinato durante un controllo da alcuni militanti delle Brigate Rosse. 

Al termine, l’amministrazione comunale ha consegnato una targa alla Fanfara della Polizia di Stato recante la scritta: “L’armonia delle vostre note rinnova il valore del ricordo di chi ha sacrificato la propria vita in difesa della democrazia, della legalità e delle nostre libertà”.

News collegate:
 Ai Giardini Zumaglini un monumento per ricordare Francesco Cusano. Olivero: "Un'opera capace di parlare a tutti" FOTO e VIDEO - 01-09-26 18:37
 Biella, cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato nel ricordo di Cusano. Pisani: "Onorato di essere qui" FOTO e VIDEO - 01-09-26 17:10

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore