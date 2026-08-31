Corrado Pinzano riprende la via “tricolore”, al Rally 1000 Miglia per un nuovo attacco al vertice

Questo fine settimana il Campionato Italiano Rally Challenger torna sotto i riflettori con il quarto appuntamento stagionale, il celebre Rally “1000 Miglia”, gara giunta alla sua 49° edizione e che avrà nuovamente il proprio cuore a Montichiari, proponendo un percorso profondamente legato alla tradizione di una delle competizioni più prestigiose e ambite del panorama rallistico italiano e non solo.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà Corrado Pinzano, affiancato da Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 preparata da PA Racing, pronto a riaccendere il proprio assalto alla parte alta della classifica tricolore. Il pilota biellese aveva salutato la prima parte della stagione con una prestazione di grande spessore, ma anche particolarmente sofferta, al Rally della Marca di inizio luglio: una gara dura e sfiancante che, nonostante le difficoltà, gli ha consentito di risalire dal quarto al secondo posto in campionato.

Pinzano arriva così sulle strade bresciane con dieci punti da recuperare al leader Marco Signor, ma anche con appena due lunghezze di margine sul terzo classificato, il varesino Di Palma. Una situazione che rende il confronto ancora più delicato, perché se da una parte occorrerà provare ad accorciare le distanze dalla vetta, dall’altra sarà fondamentale non concedere terreno a chi insegue.

Dopo la pausa estiva, dunque, i portacolori del New Driver’s Team si presentano al via con energie rinnovate e una motivazione doppia: attaccare il leader e difendere la posizione, consapevoli che il “1000 Miglia” potrà rimescolare ulteriormente gli equilibri della serie, sarà appuntamento topico per l’esito della stagione. E a rendere ancora più incerta la partita ci sarà la presenza di altri piloti di assoluto valore, pronti a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Queste le parole di Pinzano: " Ripartiamo con la consapevolezza di avere davanti una gara importante e, soprattutto, con la voglia di tornare a lottare dopo la pausa estiva. Al Rally della Marca abbiamo pagato qualcosa in termini di risultato, ma quella gara ci ha permesso di risalire al secondo posto e questo è un aspetto che dobbiamo valorizzare. A Montichiari non possiamo permetterci di pensare soltanto a chi ci sta davanti: dieci punti da Signor sono tanti, ma due soli punti su Di Palma sono pochissimi. Dovremo quindi essere veloci, ma anche molto concreti, lucidi, cercando di non commettere errori e di sfruttare ogni occasione. Il “1000 Miglia” è una gara vera, selettiva, dove la prestazione dovrà andare di pari passo con la gestione. Noi siamo pronti: vogliamo ripartire con il piede giusto e tornare a giocarci le nostre possibilità fino in fondo”.

Il programma di gara si accenderà venerdì 4 settembre, prima con lo shakedown a Puegnago del Garda e soprattutto dal doppio passaggio sulla prova regina del rally, la "Pertiche", che con i suoi 26 chilometri rappresenterà il tratto più lungo, impegnativo e caratteristico dell'intera competizione. Il secondo passaggio sarà disputato in notturna, riportando nella manifestazione bresciana uno degli elementi più affascinanti e spettacolari della sua tradizione.

La giornata di sabato 5 settembre comprenderà invece tre prove speciali da ripetere due volte: "Bione", "Marmentino" e "Sabbio Chiese – Dall'Era Valerio". Proprio quest'ultima, nel secondo passaggio, ricoprirà il ruolo di Power Stage conclusiva, assegnando gli ultimi punti e precedendo il rientro della competizione nel cuore di Brescia.

CLASSIFICA CIR CHALLENGER: 1. Signor 44 pt; 2. Pinzano 34 pt; 3. Dipalma 32 pt; 4. Re 30 pt; 5. Albertini 18 pt.