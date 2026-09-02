La carica dei 50 a Quaregna Cerreto per “Quattro Passi a Colori”

Una giornata di allegria e divertimento con la Pro Loco AQuaregna APS.
Nella giornata di domenica scorsa, 30 agosto, 50 persone si sono date appuntamento nel comune di Quaregna Cerreto per prendere parte alla terza edizione di “Quattro Passi a Colori”, l’apprezzata passeggiata nei boschi del paese con un nuovo percorso ricco di sorprese. Non sono mancati momenti di gioia come l’agguerrita battaglia dei colori.
La giornata si è poi conclusa con un ristoro finale particolarmente gradito dai partecipanti.