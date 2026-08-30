Motori, passione e paesaggi biellesi: quasi 150 motociclisti al 5° raduno di Selve Marcone FOTO

Quasi 150 persone hanno preso parte al 5° raduno motociclistico di Selve Marcone, riservato a vespe e moto d’epoca (e non) e organizzato dagli Amici del Circolo locale.

L’evento, andato in scena nella giornata di ieri, sabato 29 agosto, ha visto la presenza di molti biellesi, oltre a diversi rappresentanti di Ivrea e della provincia di Milano.

Dalla frazione di Pettinengo il corteo ha percorso un bel giro panoramico con tappe a Biella, Oropa, Bielmonte.

Il viaggio si è poi concluso in allegria proprio nell’abitato di Selve Marcone dove i partecipanti si sono salutati con la promessa di ritrovarsi ad un altro evento di questa portata.