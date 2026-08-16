Pollone, auto si ribalta in via Frassati: ferito il conducente

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, a Pollone. L'episodio è avvenuto intorno alle 17 in via Giorgio Frassati.
Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri intervenuti sul posto, il conducente di un'autovettura, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro alcune pertinenze esterne di un'abitazione privata.
Nell'impatto l'auto si è ribaltata, provocando anche il danneggiamento di parte della segnaletica stradale.
Non risultano coinvolti altri veicoli o persone. Il conducente, un uomo del 1951 residente a Pollone, è stato trasportato dal 118 al punto di soccorso per gli accertamenti del caso.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.